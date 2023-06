Dembélé: “Il Barcellona vuole che firmi fino al 2027. Miriamo alla Champions”

Ormai uno dei calciatori indispensabili del Barcellona di Xavi, Dembélé . Da quando il tecnico Terrassa è arrivato sulla panchina blaugrana, il suo contributo è enormemente aumentato e ha subito meno infortuni. L’esterno francese è contento della fiducia e della stima ricevute, si sente felice al Barça e vuole rinnovare. Parla così a Marca: “Questa stagione è stata buona per il Barcellona. Abbiamo vinto il campionato. È sempre bello ottenere questo titolo e altro dopo tre anni senza vincerlo. Abbiamo dato una grande gioia ai tifosi del Barcellona e anche per questo siamo contenti. Tutti vogliono vincere di nuovo la Champions League perché non la raggiungiamo da molti anni. Spero che tutto vada bene in Europa la prossima stagione. Abbiamo riscontrato diversi fattori che ce lo hanno impedito nelle ultime due stagioni: abbiamo avuto degli infortuni e anche alcuni arbitraggi hanno influito. La Champions League non perdona e se sbagli te ne vai. Devi essere sempre molto concentrato perché questa competizione non ti perdona. Questo è così. Ma siamo ancora molto entusiasti…vedremo cosa succederà la prossima stagione. È una buona squadra. Mette molta intensità nelle partite, ha buoni giocatori… nessuno arriva per caso in finale di Champions. La trattativa per il rinnovo va molto bene. Il Barcellona vuole che firmi fino al 2027, il mio agente parlerà con loro. Sono felice in squadra, anche in casa, a Barcellona”.

Fonte Foto: Twitter uff Barcellona