Lapadula-Cagliari, l’ora delle visite. La Gumina a Benevento, staffetta confermata

Gianluca Lapadula prima scelta del Cagliari. Antonino La Gumina a sorpresa nella lista del Benevento. Una traiettoria dei giorni scorsi che trova sempre più conferme, al punto che Lapadula è atteso per le visite con il nuovo club. Mentre a Benevento sta per sbarcare l’attaccante in uscita dalla Samp, per una staffetta quasi automatica. Anche se per Caserta non sarà semplice sostituire Lapadula, all’interno di un divorzio inevitabile dopo la rottura avvenuta la scorsa stagione.

Foto: Instagram Lapadula