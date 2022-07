L’indiscrezione: La Gumina a Benevento e Lapadula a Cagliari, staffetta pronta

Il Benevento rifinirà tra oggi e domani i dettagli per Antonino La Gumina, in arrivo dalla Samp. E subito dopo darà il via libera per Gianluca Lapadula al Cagliari, il la famosa staffetta raccontata nei giorni scorsi. Il Cagliari aveva sondato altre piste (anche Lasagna) ma Lapadula è sempre stato il primo della lista. E ora gli ultimi dettagli per una staffetta programmata e che sta andando in porto.

Foto: twitter Sampdoria