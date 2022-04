L’aneddoto di Sacchi: “Nel 2000 guardai l’Italia con Pelé, mi disse che non sapevamo giocare a calcio”

Nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha rivelato un aneddoto: “All’Europeo del 2000 ero in tribuna all’Amsterdam-Arena a vedere Italia-Olanda, la semifinale. Di fianco a me c’era Pelé. Alla fine vincemmo ai rigori, dopo una partita passata tutta nella nostra metà campo a difenderci. Pelé mi disse: “Peccato, avete dei buoni giocatori, ma non sapete giocare a calcio”. Ecco, l’Atletico si comporta allo stesso modo: difesa, difesa e difesa”.

Sacchi prosegue: “Lo sa che cosa mi disse Gullit una volta? Mister, perché non proviamo anche noi a buttare il pallone in area, siamo forti di testa, magari segniamo. No, perché se per sfortuna facciamo gol, va a finire che giochiamo sempre in quel modo. E non volevo: il calcio per me è fraseggio, organizzazione, pressing, palla rasoterra, dominio del campo”.

Foto: Sito Milan