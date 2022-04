Sacchi: “Simeone stanca, gli spettatori chiedono bellezza. Fare muro più semplice di studiare e progredire”

Continua a far discutere la prestazione offerta dall’Atletico Madrid contro il Manchester City, con la formazione di Diego Simeone che ha scelto di chiudersi in difesa per tutta la gara con l’obiettivo di fermare gli uomini di Pep Guardiola. Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha affermato: “Per andare avanti, per progredire, per migliorare, bisogna avere l’umiltà di studiare, di applicarsi, di imparare. Molto più semplice disegnare un muro davanti alla propria porta e non preoccuparsi della fase offensiva: per fare bene quella servono idee, serve organizzazione, serve disponibilità. Simeone ha fatto tanti risultati negli ultimi anni. Su di lui, come allenatore, non c’è dubbio che abbia influito l’esperienza come giocatore in Italia. Prima di tutto, non prenderle. E poi vediamo che cosa succede, affidiamoci al talento di qualche singolo e speriamo bene. È vero che l’Atletico ha elementi di qualità, ma anziché comprare i giocatori, e spendere tanti soldi, avrebbe dovuto acquistare il gioco”.

Ancora su Simeone: “Diciamo la verità: questo modo di giocare stanca il pubblico. Gli spettatori chiedono bellezza, chiedono emozioni. Quale emozione ci può essere in un rinvio di cinquanta metri?”.

Foto: Uefa.com