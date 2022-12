L’analisi di Marcolin: “Parma, troppi punti persi”

Il Parma ha puntato su Fabio Pecchia ad inizio stagione per ritrovare la Serie A e portare avanti un campionato di livello, il pareggio contro il Venezia però complica i piani dei crociati. L’ex calciatore Dario Marcolin, intervistato da DAZN, ha spiegato: “Il Parma ha perso undici punti da situazione di vantaggio. La gestione della squadra, del pallone, è perfetto quando vai in vantaggio e ti serve per l’occupazione del campo. Oggi Vazquez è stato nella sua miglior giornata”.

foto: account Instagram ufficiale Parma