Ufficiale: Parma, Fournier lascia il ruolo di direttore sportivo

Il Parma, con un comunicato ufficiale, ha reso noto come il dirigente francese, Julien Fournier, ha deciso di lasciare il proprio incarico, iniziato solo nel settembre 2022.

Questa la nota del club: “Il Managing Director Sport Julien Fournier ha espresso il desiderio di terminare la collaborazione con il Parma Calcio per motivi personali, aspetto che è stato condiviso e concordato con il Presidente Kyle Krause.

Il Presidente Krause intende ringraziare Julien Fournier per l’impegno, per il contributo a migliorare la gestione sportiva del Club e gli porge i migliori auguri per il futuro. Julien Fournier intende esprimere ed evidenziare il profondo rispetto per la storia del Club, per le persone che ci lavorano e per il management a cui augura un brillante futuro”.

Foto: sito Parma