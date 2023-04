Lampard-Chelsea, manca solo l’annuncio

Sembra essere arrivata al capolinea la ricerca del nuovo allenatore del Chelsea, dopo aver sondato le piste Nagelsmann e Luis Enrique che hanno rifiutato un ingresso in corsa per questa stagione rinviando ogni discorso all’inizio della prossima annata, i Blues hanno virato su Frank Lampard. La bandiera di Stamford Bridge dunque esordirà sulla panchina con tutta probabilità nella sfida contro il Wolverhampton. Si attende solo il comunicato ufficiale per l’ex centrocampista che inizia la seconda avventura stagionale dopo quella con l’Everton finita con un esonero lo scorso gennaio.

Foto: Lampard Twitter uff Chelsea