Chelsea, tra Nagelsmann ed Enrique potrebbe spuntarla Lampard a interim. La situazione

Dopo l’esonero di Graham Potter, il Chelsea ha affidato la panchina a interim a Bruno Saltor. Ma i Blues sono alla ricerca di un allenatore a cui affidare la panchina fin da subito. Il sogno del club era quello di portare Julian Nagelsmann a Londra fin da subito, ma il tecnico, fresco di esonero dalla panchina della Bayern Monaco, è orientato a non subentrare a stagione in corso, bensì ripartire questa estate con un nuovo progetto. In giornata è andato in scena anche un colloquio con Luis Enrique, ma anche il tecnico spagnolo potrebbe essere un profilo da tenere in considerazione per la prossima stagione. Ed ecco – stando quanto riportano i media inglesi – spuntare il nome di Franck Lampard, leggenda del Chelsea. Il tecnico sarebbe pronto a fare il suo ritorno a Londra con le vesti da allenatore e i Blues sono pronti ad affidargli la panchina a interim fino al termine della stagione. Lampard conosce molto bene l’ambiente e sarebbe una figura rispettata da tutti nello spogliatoio.

Foto: Independent