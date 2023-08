L’agente di Mario Rui conferma: “In caso di offerte andremo via. Altrimenti resteremo da scontenti”

Qualche sera fa vi avevamo anticipato della frattura in corso tra Mario Rui e il Napoli. Adesso il suo agente, Mario Giuffredi, ha confermato ciò durante un’intervista rilasciata a TvPlay: “Ci tengo a precisare alcune cose. In qualità di agente di Mario Rui non ho mai pensato di fare il mercato per il mio assistito. Mario Rui vuole continuare a Napoli: è sempre stato il suo desiderio. Abbiamo chiesto di allungare il contratto di un anno anche accettando una piccola riduzione sui due anni dell’ingaggio già in essere. Qualcosa di profondamente insolito, visto che la vittoria di uno scudetto quasi sempre coincide con un aumento dell’ingaggio. La nostra è una proposta per far comprendere l’amore che ha per Napoli. “Cos’è successo tra noi e la società? Avevo comunicato al presidente De Laurentiis le intenzioni e le esigenze di Mario Rui, aspetti che il presidente diverse volte si è reso disponibile ad accontentare. Nei fatti, non è andata assolutamente così. Dopo vari confronti con lui, sia di persona che telefonici, con uno scambio anche vivace di punti di vista, credo che De Laurentiis non abbia riconosciuto il giusto valore al mio assistito, e questo è qualcosa di assurdo per quanto ha dimostrato Mario Rui, riconosciuto dalle statistiche come uno dei migliori terzini della serie A. Ho comunicato al presidente, a Mario Rui e al mister che se dovesse arrivare un’eventuale proposta chiederemo la cessione. Se non dovesse arrivare invece un progetto convincente allora rimarremo e ci sarà un ulteriore giocatore scontento nella squadra degli scontenti. Il giocatore interessa ad altre squadre, ma altre offerte non sono mai state prese in considerazione”.

Foto: Instagram Mario Rui