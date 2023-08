Il retroscena: Mario Rui-Napoli, cronaca di una rottura (confermata)

Ieri sera vi abbiamo raccontato che tra Mario Rui e il Napoli non tira una buona aria. Tutto questo perché per l’esterno portoghese l’incontro per il rinnovo di contratto non è andato nel migliore dei modi. Mario Rui ha un contratto fino al 2025, sperava di rinnovare fino al 2026, ma la trattativa non è andata nel migliore dei modi. E oggi l’esterno portoghese ha comunicato anche all’allenatore Garcia che la sua volontà è quella di essere ceduto. Indipendentemente da un eventuale nuovo incontro per trovare una soluzione. Sullo sfondo resta la Lazio, che non ha ancora trovato gli accordi con Pellegrini, e che – come anticipato – aveva già sondato Mario Rui. Di sicuro questo strappo non aiuta, la decisione di Mario Rui sembra irrevocabile. Certo, ha ancora due anni di contratto, ma dopo lo scudetto evidentemente pensava di trovare un rapido accordo per legarsi ulteriormente al club azzurro.

Foto: Instagram Mario Rui