L’agente di Gundogan: “Futuro? Si vedrà a fine stagione, non abbiamo firmato per nessuno”

Il futuro di Ilkay Gundogan è ancora da scrivere, il centrocampista è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il Manchester City. Il suo rinnovo con i Cityzens – oggi – è molto improbabile, sul calciatore si sta muovendo il Barcellona che non vuole farselo scappare in quanto rinforzo a costo zero. Nel frattempo, lo zio ed agente Ilhan Gundogan ha parlato del futuro del classe ’90 ai microfoni del The Guardian: “Sicuramente non c’è ancora un accordo con nessun club. Il focus di Ilkay nelle ultime settimane era solo sul Manchester City e sulla nascita di suo figlio. Ora è nella fase finale e cruciale della stagione ed è completamente concentrato su quello. Dove giocherà la prossima stagione è ancora da vedere”.

Foto: Twitter Gundogan