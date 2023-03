Il Barcellona insiste per Gundogan: scende in campo Xavi

Il Barcellona vuole Ilkay Gundogan. Il centrocampista tedesco è in scadenza di contratto con il Manchester City e non dovrebbe rinnovare. Il suo addio a costo zero è sempre più vicino, con i blaugrana che sono in forte pressing e vogliono assicurarsi il classe ’90. Come riferito da AS in Spagna, il tecnico del club catalano Xavi si è mosso in prima persona per convincere il trentaduenne a firmare con il Barcellona.

Foto: Twitter ufficiale Gundogan