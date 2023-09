La Turchia riparte da Vincenzo Montella

Come raccontato diversi giorni fa, mancano ormai solo gli ultimi dettagli da limare per il ritorno di Vincenzo Montella in panchina. Dopo le ultime esperienze tra Fiorentina, Siviglia e Adana Demirspor, il tecnico è pronto a ripartire da commissario tecnico della Turchia. Montella erediterà il lavoro di Stefan Kuntz, con la Turchia attualmente al secondo posto del Gruppo D, girone valido per le qualificazioni ad Euro 2024. Dopo aver allenato per due stagioni l’Adana Demirspor, portando il club alla qualificazione in Conference League, Montella è pronto per la panchina turca.

Foto: Instagram Montella