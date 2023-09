Sono ore decisive per capire quale sarà il futuro della panchina della Turchia, con il ct tedesco Stefan Kuntz verso l’esonero. Una notizia che riguarda da vicino Vincenzo Montella, attualmente favorito per diventate il prossimo commissario tecnico della nazionale turca. Dopo l’esperienza all’Adana Demirspor, Montella è vicino al ritorno in panchina. Foto: Adana Demirspor