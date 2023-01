La Roma contro New Balance, tra i due c’è Adidas

La Roma e New Balance si scontrano sul piano legale, i giallorossi avrebbero infatti trovato l’accordo con Adidas come nuovo sponsor tecnico per la prossima stagione. Come si evince dal bilancio 2022, la società capitolina ha spiegato:

“A giugno 2022, New Balance Athletics ha avviato un arbitrato dinnanzi alla International Chamber of Commerce nei confronti di AS Roma. Secondo New Balance, il contratto di sponsorizzazione tecnica per la produzione di magliette da calcio in essere fra le società per le stagioni 2021/2022 e 2022/2023 conterrebbe una clausola di Right of First Refusal a favore di New Balance che, se esercitata in presenza di più offerte concorrenti, obbligherebbe AS Roma, a rinnovare il Contratto con New Balance, a condizione che questa pareggi i termini offerti da terzi”.

foto: Twitter Roma