Roma, approvato il bilancio: perdita di 219,3 milioni. È il peggiore della storia del club

La Roma ha approvato una perdita di 219,3 milioni di euro nell’esercizio di bilancio relativo al 2021-22. Il peggiore della sua storia e causato, solamente in parte, dai danni della pandemia da Covid-19. Da Trigoria – si legge su ANSA -, non si dicono sorpresi in quanto la semestrale precedente aveva previsto un risultato simile al 30 giugno 2022. A pesare sulle casse del club in particolare la voce dei costi relativi al personale pari a 182 milioni, di cui circa 155 per i calciatori e che mangiano quasi interamente i ricavi (200 milioni). La Roma, inoltre, ha aderito al decreto liquidità che consente alle aziende di ripianare i deficit nell’arco di 4 esercizi entro il 2026, mentre per il prossimo bilancio ci sono elementi che dovrebbero far sì che i costi siano più contenuti, come l’uscita dalla borsa, i cui risvolti positivi si vedranno solo nell’esercizio 2022-23.

Foto: sito ufficiale Roma