La Roma c’è: 2-2 e successo ai rigori col Real. A segno Perotti e il fischiato Dzeko

Si conclude l’atteso test amichevole tra la Roma e il Real Madrid. All’Olimpico passano in vantaggio gli ospiti con Marcelo, Perotti pareggia, Casemiro riporta nuovamente avanti i Blancos, ma il fischiato Dzeko fa 2-2 poco prima dell’intervallo. Non bastano i 90 minuti e si va ai calci di rigore: decisivo l’errore di Marcelo, la Roma c’è e si aggiudica l’incontro. Ottime risposte per Paulo Fonseca, mentre la squadra di Zinedine Zidane continua a prendere gol con molta facilità.

Foto: Roma Twitter