Roma-Real, fischiato Dzeko prima del match. Intanto il bosniaco…

La Roma in questi istanti sta disputando il test amichevole di lusso contro il Real Madrid. Prima del match, precisamente alla lettura delle formazioni ufficiali, gran parte dell’Olimpico ha fischiato Edin Dzeko, attaccante al centro di un interessante intreccio di mercato: l’ex City ha già l’accordo con l’Inter, ma per lasciarlo partire la Roma deve prima trovare un sostituto. Intanto, il bosniaco ha risposto ai fischi segnando il gol del 2-2 al minuto 40 del primo tempo su assist di Under.

Foto: Twitter Roma