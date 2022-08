La Roma attacca ma non sfonda: 0-0 all’intervallo contro la Cremonese

Si conclude con il risultato ancora fermo sullo 0-0 il primo tempo di Roma-Cremonese, unico match di Serie A in programma alle 18.30. La squadra di Mourinho attacca a testa bassa, soprattutto nei primi minuti del match. Dybala, Zaniolo e Abraham si avvicinano ai pali difesi da Radu, mettendo in difficoltà gli avversari ma senza portarsi in vantaggio. La neo-promossa pressa alta e sfrutta i momenti di pausa per ripartire verso la porta di Rui Patricio, ma sono i giallorossi a mantenere il pallino del gioco. Sono 7 i tiri in porta al termine dei primi 45′ di gioco, contro la sola conclusione di cui si rende protagonista la squadra di Alvini. Prima frazione che si conclude con una brutta notizia per Mourinho, costretto a mandare in campo El Shaarawy al posto dell’infortunato Zaniolo.

Foto: Instagram Roma