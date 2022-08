Infortunio alla spalla: Zaniolo esce prima dell’intervallo

Brutte notizie per Mourinho dopo il brutto infortunio di Wijnaldum. Intorno al 40′ della sfida contro la Cremonese, Nicolò Zaniolo si è infortunato alla spalla. Il centrocampista giallorosso è rimasto a terra, l’arbitro ha fatto entrare in campo i medici. Tuttavia, il classe ’99 è stato obbligato ad uscire dal campo: al suo posto El Shaarawy. Il problema, come di consueto, verrà valutato nelle prossime ore, Zaniolo verrà sottoposto ad alcuni accertamenti che faranno luce sull’entità del problema.

Foto: Twitter Roma