La rinascita di Lingard: premiato per il gol e come giocatore del mese

Jesse Lingard, centrocampista del West Ham, è stato eletto giocatore del mese di aprile in Premier League. Lingard ha battuto la concorrenza di Alexander-Arnold, Stuart Dallas, Mason Greenwood, Kelechi Iheanacho, Matheus Pereira, Allan Saint-Maximin e Chris Wood.

Un aprile eccezionale per il centrocampista offensivo, in prestito dal Manchester United, capace di segnare 4 reti e un assist in 4 partite, trascinando gli hammers a giocarsi un posto per la prossima Champions League.

Lingard vince anche il “gol del mese”, in riferimento alla rete realizzata contro il Wolverhampton del 5 aprile dove si è reso protagonista di un’incredibile cavalcata dalla sua metà campo fino all’area avversaria, infine superando Rui Patricio.

Una stagione della rinascita, quella di Lingard, con lo United che gli aveva dato l’opportunità di andare altrove, dopo diverse stagioni negative ai Red Devils. Ne avevamo parlato già a marzo degli ottimi numeri di Lingard (qui per leggere), che da gennaio è in prestito al West Ham. Probabilmente, visti i numeri, lo United lo riconfermerà per la prossima stagione.

Doing the business in @JesseLingard is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for April #PLAwards pic.twitter.com/9YmFaIDrL3 — Premier League (@premierleague) May 14, 2021

Foto: Twitter West Ham