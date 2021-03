LINGARD, LA RINASCITA A SUON DI GOL AL WEST HAM

Il calcio inglese e la Premier si godono la rinascita di Jesse Lingard. L’ex ragazzo prodigio del Manchester United, a gennaio ha cambiato aria, lasciando l’Old Trafford, alla ricerca di nuovi stimoli e di una rinascita importante al West Ham, che lo ha preso in prestito, e mai scelta fu più azzeccata. Il centrocampista ha raggiunto quota quattro centri in sei partite di Premier con la maglia del West Ham. Esattamente lo stesso numero di gol realizzati la scorsa stagione in 38 gare di campionato disputate col Manchester United.

Numeri importanti per il giocatore, finito, negli anni scorsi, un pò nel dimenticatoio. Da talento, prodigio, ad oggetto sconosciuto nei Red Devils.

Classe 1992, Lingard è cresciuto nelle giovanili del Penketh United, e nel 2000 viene acquistato dal Manchester Utd. Negli anni seguenti viene prestato al Leicester City, Birmingham City e Brighton, dove realizza 9 reti in 3 stagioni.

Il 16 agosto 2015 esordisce con la maglia del Manchester United nella gara persa per 1-2 contro lo Swansea City all’Old Trafford, per poi essere girato in prestito breve al Derby County. Nel 2016 torna ad Old Trafford, dove diviene titolare stabile dei Red Davils. Il 21 maggio 2016 segna il gol decisivo nei tempi supplementari della finale di FA Cup contro il Crystal Palace, vinta per 2-1, permettendo così ai Red Devils di aggiudicarsi nuovamente il trofeo a dodici anni dall’ultima vittoria. Con il Manchester di Mourinho, Lingard vince il Community Shield 2016 e l’Europa League 2016-2017. Il 26 dicembre 2018 ottiene la sua centesima presenza in Premier League con i Red Devils. Un totale, con la maglia dello United, di 210 presenze e 33 gol in tutte le competizioni. La migliore stagione, quella del 2017-18, chiusa con 13 gol stagionali, unica, tra l’altro, chiusa in doppia cifra in carriera.

Se la partenza, però faceva presupporre una carriera brillantissima, con il passare degli anni, quella luce, quella fantasia, si sono man mano affievolite. Il rendimento incostante, degli ultimi campionati, gli erano costati anche la mancata convocazione della Nazionale inglese, dove manca dal giugno 2019, quindi quasi 2 anni.

La scelta, quindi, di rimettersi in gioco nel West Ham che sta facendo meraviglie e in poche settimane, tutta la sua brillantezza sta tornando, una nuova voglia di incidere ed essere protagonista come nelle annate iniziali della carriera. Come detto, 6 presenze, 4 gol e 2 assist per ora, tanto che sta nuovamente guadagnando punti in ottica Nazionale, in vista degli Europei 2021.

Lindegard gioca prevalentemente come ala destra, è dotato di buona velocità e dimostra buona abilità negli inserimenti offensivi senza palla. All’occorrenza può giocare anche come seconda punta. Un talento che negli scorsi anni si stava affievolendo e che ora sta sbocciando di nuovo, in un West Ham che punta, addirittura, a sogni europei.

