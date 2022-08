La prima Juve in attesa di Parades e Depay. Raspadori aspetta il Napoli

Juve-Sassuolo è la prima volta di Max Allegri in campionato. In una situazione da pieno cantiere aperto: Pogba è infortunato, i prossimi giorni saranno quelli di Paredes e Depay, nella sostanza che si sblocchi presto la trattativa per Rabiot al Manchester United. La sfida di stasera avrà i riflettori anche su Giacomo Raspadori: vedremo se sarà titolare oppure no, di sicuro resta una priorità del Napoli e nei prossimi giorni è previsto un nuovo contatto con il Sassuolo per arrivare alla fumata bianca.

