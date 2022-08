Depay spinge per la Juve, la sua avventura con il Barcellona al capolinea

L’avventura di Memphis Depay al Barcellona è al capolinea. L’olandese non sembra avere più occasione di diventare un protagonista in blaugrana dopo l’arrivo di Robert Lewandowski. Tanto è che il club ha deciso di togliergli la maglia numero 9 in suo possesso per consegnarla al bomber polacco. Tra le pretendenti al centravanti olandesi c’è la Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un vice Vlahovic dopo il ritorno di Alvaro Morata all’Atletico Madrid. Nel frattempo l’entourage del giocatore ha proposto il giocatore alla società bianconera. Valutazioni in corso, il costo del cartellino non rappresenterebbe un problema in quanto il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2023 e il Barcellona potrebbe liberarlo anche a zero per dar seguito ai nuovi arrivi.

Foto: Twitter Barcellona