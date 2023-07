La richiesta della Figc: i giocatori provenienti dal Regno Unito devono essere comunitari

Il Consiglio Federale della Figc, andato in scena oggi, ha deliberato di richiedere al Coni che ai giocatori provenienti dal Regno Unito venga restituito la status di calciatori comunitari, così come avviene per i calciatori svizzeri, esentandoli, quindi, dalle quote di ingresso per gli extracomunitari. Un’idea della Lega Serie A che ora ha trovato sponda nella Figc. Qualora la mossa andasse in porto, si tratterebbe di una svolta molto importante per le strategie di mercato delle squadre italiane. Si tratta di capire, adesso, quando il CONI renderà operativa la richiesta della Figc: se accadesse nei prossimi giorni, evidentemente sarebbe un beneficio per la stessa Lazio che segue Hudson-Odoi e che al momento ha un solo slot per gli extracomunitari.