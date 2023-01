La nota del Rimini dopo gli scontri tra tifosi a Cesena: “Prendiamo le distanze e condanniamo tali episodi di violenza”

Domenica, prima del derby romagnolo tra Cesena e Rimini, ci sono stati scontri tra le tifoserie nei pressi dello stadio Manuzzi di Cesena. Il Rimini FC, condanna, con una nota, tali episodi.

Questo quanto si legge: “Il Rimini Football Club nel ringraziare la meravigliosa tifoseria biancorossa che al Manuzzi ha colorato lo stadio con duemila sciarpe e bandiere, con dispiacere prende atto dei fatti di cronaca nera accaduti lontano dall’impianto sportivo. Questo episodio, che grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine si è per fortuna consumato senza serie conseguenze, va sicuramente condannato, tuttavia non può e non deve offuscare quanto di bello i supporters delle due squadre hanno rappresentato allo stadio Dino Manuzzi dando vita a una splendida cornice di sana passione sportiva, di rivalità anche goliardica e di incitamento a perdifiato. Da tutto il resto che non ha ragion d’essere prendiamo le distanze”.

Foto: logo Rimini