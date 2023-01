Cesena, scontri tra tifosi prima del derby con il Rimini

Giornata non facile per quanto riguarda l’ordine pubblico in Italia, dovuti na gare di calcio. Dopo quanto accaduto sulla A1, tra tifosi del Napoli e Roma, ci sono stati altri scontri tra le tifoserie di Rimini e Cesena, intorno a mezzogiorno, lungo la Via Cesenatico all’altezza di Ponte Pietra a Cesena. Poco dopo mezzogiorno, come riporta la Gazzetta, diverse decine di sostenitori delle due squadre si sono affrontati anche a colpi di bottigliate e di spranghe direttamente sulla strada nei pressi di un bar, prima di essere dispersi dall’intervento della Polizia. Il faccia a faccia, le cui immagini circolano sui social dei diversi gruppi ultras, è durato pochi minuti. Sul campo la vittoria è andata al Cesena. Ma ci sono indagini in corso per capire l’identità dei responsabili di questi incidenti.

Foto: logo Lega Pro