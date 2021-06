La moglie di Szczesny lo difende dagli insulti social: “Orgogliosa di te, non capisco chi scrive queste cose orribili”

Marina Luczenko, moglie del portiere della Juventus Wojciech Szczesny, ha pubblicato un post per difendere il marito dalle critiche per l’autogol che ha aperto le marcature nella sconfitta della Polonia: “Sono orgoglioso della nostra squadra. Hanno combattuto e hanno fatto del loro meglio. Le emozioni sono state enormi! Sono orgoglioso del mio amato marito @wojciech.szczesny1 Per noi è sempre un vincente, qualunque cosa succeda in campo. So quanto lavora duro e quanti soldi costa. Sono orgoglioso che cerchi sempre di rappresentare con orgoglio il nostro Paese. Non capisco chi scrive queste cose orribili”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@marina_official)

Foto: Instagram personale Szczesny