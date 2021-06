Skriniar da attaccante vero: la Slovacchia abbatte la Polonia in 10 (2-1)

Colpo grosso della Slovacchia che batte la Polonia all’esordio degli Europei 2020. Una vittoria importante, contro i polacchi considerati nettamente favoriti alla vigilia. Decisivo un gol di Skriniar nel secondo tempo.

Primo tempo con la Polonia che prova a fare la partita ma al 18′, su ottima azione di Mak, lo juventino Szczęsny in modo sfortunato provoca un’autorete per il vantaggio slovacco. La Polonia soffre, la Slovacchia prende fiducia e chiude il primo tempo avanti 1-0.

Nella ripresa, dopo 30 secondi, è il giocatore del Torino, Linetty a ristabilire la parità per la Polonia. Polacchi che si sbloccano e creano occasioni anche per il vantaggio ma nel momento chiave, il doppio giallo a Krychowiak lascia Lewandowski e compagni in 10. Al 69′, su sviluppi di calcio d’angolo, è l’interista Skriniar, lasciato solo in area a portare la Slovacchia nuovamente in vantaggio, con un gol da attaccante puro.

Nel finale la Polonia prova a reagire ma con un uomo in meno non riesce ad impensierire la Slovacchia che vince 2-1 e sogna la seconda fase degli Europei.

🇸🇰 What a moment for Milan Škriniar & Slovakia! ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/lAfsbYiBd9 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021



Foto: Twitter Euro 2020