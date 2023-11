La mamma di Rabiot: “Adesso è troppo presto per pensare a un nuovo contratto. Il rinnovo della scorsa stagione è stata una mia idea”

La madre di Adrien Rabiot, la quale è anche il suo agente, ha rilasciato un’intervista a Sportweek e ha parlato del rinnovo del contratto con la Juventus e di quello suggellato la scorsa estate:

“È troppo presto per parlare di un nuovo contratto. Al momento giusto soppeseremo ogni cosa e alla fine deciderà come sempre Adrien. Il rinnovo della scorsa stagione è stata una mia idea. All’inizio il club non era d’accordo, ma ho ottenuto un anno in più con un sostanzioso aumento. È un rinnovo innovativo”.

Foto: Instagram Juventus