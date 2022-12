La Lega Pro al fianco dell’ex calciatore iraniano Azadani, condannato a morte. Iniziative su tutti i campi del weekend

La Lega Pro il prossimo weekend di campionato, scenderà in campo al fianco di Amin Nasr Azadani, ex calciatore iraniano condannato a morte dal regime del suo Paese, per aver protestato al fianco delle donne contro il regime teocratico. Lo ha annunciato il presidente Francesco Ghirelli spiegando che ci sarà un messaggio su tutti i campi della Serie C.

Foto: sito Lega Pro