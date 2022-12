Iran, proteste contro il regime: l’ex calciatore, Azadani, condannato a morte

Il periodo del terrore in Iran, a causa del regime degli ayatollah, continua. Come continuano le esecuzioni capitali per chi si oppone. Come riportano fonti vicine al regime, tra i prossimi ad essere condannati a morte c’è anche l’ex calciatore, Amir Nasr-Azadani, di 26 anni, e per il coetaneo attore teatrale Hossein Mohammadi.

Entrambi erano detenuti dopo essere stati sorpresi ai cortei dilagati in Iran in seguito alla morte di Mahsa Amini. Amir e Hossein per i giudici della Repubblica islamica sono due traditori.

Foto: Instagram personale