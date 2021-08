La Lazio annuncia tutti gli acquisti, tranne Kamenovic. C’è un perché

Dopo il colpo Pedro, la Lazio ha annunciato ufficialmente, oltre che il rinnovo di Radu, anche gli arrivi di Felipe Anderson, Elseid Hysaj e Luka Romero. Praticamente tutti i nuovi acquisti, tranne Dimitrije Kamenovic. E c’è un perché. Perché Kamenovic è extracomunitario, e il club biancoceleste vorrebbe conservare il posto libero, l’ultimo a disposizione in questa categoria, per Filip Kostic, nome che, come vi raccontiamo ormai da un paio di mesi, è un pallino fisso della dirigenza capitolina. In virtù di questo, si lavora adesso per trovare una sistemazione al giocatore serbo.

Foto: Instagram Kamenovic