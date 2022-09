La Juventus ringrazia Arthur: “Gli auguriamo il meglio per il proseguimento della sua carriera”

Dopo l’annuncio ufficiale del Liverpool, è arrivato il comunicato della Juventus. Sul proprio sito, il club bianconero ha salutato il brasiliano: “Continuerà nelle fila del Liverpool la stagione di Arthur, che saluta oggi la Juventus. Sono due le stagioni che Arthur ha giocato con la Juventus, arricchendo il suo (e il nostro) palmarès di una Coppa Italia e una Supercoppa. Arthur ha collezionato un totale di 63 presenze con la maglia della Juventus in tutte le competizioni, 35 delle quali da titolare. In due stagioni bianconere, ha realizzato un gol (nel 2020/21 contro il Bologna) e un assist (contro la Sampdoria lo scorso gennaio) e soprattutto ha registrato una percentuale di passaggi riusciti del 92.9% in 62 gare con, la miglior percentuale tra i bianconeri con più di 25 presenze dal 2020/21 in avanti. Auguriamo ad Arthur il meglio per il proseguimento della sua carriera, e lo ringraziamo per queste stagioni insieme”.

Foto: Instagram Arthur