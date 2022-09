Ufficiale: Arthur saluta Torino, è un nuovo giocatore del Liverpool

Arthur Melo, in prestito dalla Juventus, è ufficialmente un nuovo giocatore del Liverpool. A dare l’annuncio sono i Reds tramite i loro sito ufficiale: “Il Liverpool Football Club può confermare la firma di Arthur Melo in prestito dalla Juventus per il resto della stagione 2022-23, previa autorizzazione internazionale. I Reds si sono mossi per rafforzare le loro opzioni di centrocampo il giorno della scadenza del trasferimento con l’acquisizione del 26enne, che giovedì ha finalizzato il trasferimento all’AXA Training Center. Arthur arriva dopo due stagioni con la Juve, dove ha collezionato 63 presenze e segnato un gol dopo aver firmato dall’FC Barcelona nel settembre 2020.”

Foto: Twitter Liverpool