La Juve presenta la maglia per la prossima stagione: arriva il like di Di Maria

Le notizie di mercato corrono veloci al tempo dei social, dove anche un piccolo gesto, come mettere like su Instagram, può significare tanto.

Stamattina la Juventus ha presentato la maglia per la prossima stagione 2022-23, pubblicando un video con Morata sui canali social ufficiali del club.

Su Instagram, ha messo il mi piace al video anche Angel Di Maria, esterno argentino, in scadenza con il PSG a giugno. Se si tratti di un indizio di mercato, è presto a dirsi.

Quello che è certo è che la Juventus è su Angel Di Maria da circa un mese, come avevamo riportato alcuni giorni fa.

I bianconeri, alla ricerca di un esterno offensivo dopo l’addio di Dybala, stanno valutando l’ipotesi dell’argentino, che per Allegri sarebbe un’opportunità, anche se in contro-tendenza con quella che è la linea societaria (puntare soprattutto sui giovani). Evidentemente possono esserci delle eccezioni, la Juventus non ha ancora dato una risposta, Di Maria continua a riflettere e, nei prossimi giorni (settimane), se ne saprà di più.

Foto: Twitter PSG