Di Maria offerto alla Juve oltre un mese fa: presto una risposta

Angel Di Maria ha rilasciato dichiarazioni importanti sul suo futuro. È in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain dopo un lungo ciclo, ma evidentemente non ci sono grandi margini per un rinnovo. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, intanto il Fideo ha lanciato dei messaggi sul suo futuro, dichiarando che resterebbe in Europa per un altro anno. Condizioni un po’ particolari, che dovrebbero essere accettate in toto dal club eventualmente interessato. La Juventus è su Di Maria dallo scorso 6 aprile, quando La Gazzetta dello Sport parlò dei primi sondaggi. Alla ricerca di un esterno offensivo, per Allegri sarebbe un’opportunità quella di poter contare su un talento come l’argentino, anche se in contro-tendenza con quella che è la linea societaria (puntare sopratutto sui giovani). Evidentemente possono esserci delle eccezioni, la Juventus non ha ancora dato una risposta, Di Maria continua a riflettere e, nei prossimi giorni (settimane), se ne saprà di più.

Foto: Sports Mole