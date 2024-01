La Juve ha scelto Henderson, la bandiera Reds che ha vinto tutto

La Juventus ha deciso: è Jordan Henderson l’obiettivo per il centrocampo. Come vi abbiamo anticipato, la trattativa è in stato avanzato. La Juve ha accettato le condizioni di un prestito di 18 mesi con una clausola che prevede la possibilità di uscire già a giugno. E pagherebbe zero per il cartellino almeno in questa stagione e soltanto 1,5 milioni netti di ingaggio. La trattativa è in stato avanzato, la Juventus ha accettato le condizioni. Trentatré anni, una bacheca piena di trofei vinti da capitano del Liverpool, un contratto faraonico in Arabia Saudita e tanta voglia di tornare nel calcio che conta. Prima di accettare il trasferimento in Arabia Saudita, Henderson ha sempre giocato in Premier e in particolare con il Liverpool. Dopo essere cresciuto nel Sunderland e aver fatto esperienza al Coventry, l’inglese ha militato nei Reds tra il 2011 e il 2023, diventando anche capitano ad Anfield. Con il Liverpool ha vinto tutto: due Football League Cup nel 2012 e nel 2022, una UEFA Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa del mondo per club FIFA, tutte nel 2019, una Premier League nel 2020, una FA Cup ed una FA Community Shield nel 2022. Simbolo dei Reds con 360 presenze ufficiali e 29 reti, dopo la breve parentesi con l’Al-Ettifaq, per Henderson potrebbe aprirsi un capitolo in bianconero.

Foto: Instagram Henderson