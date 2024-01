Esclusiva: Henderson, la Juve accetta il prestito di 18 mesi con clausola! I dettagli

Jordan Henderson alla Juve: siamo vicini alla svolta! Non è una trattativa chiusa, ma in stato avanzato. E non ci sono al momento salite, dubbi o perplessità. La Juve ha accettato le condizioni di un prestito di 18 mesi con una clausola che prevede la possibilità di uscire già a giugno. E pagherebbe zero per il cartellino almeno in questa stagione e soltanto 1,5 milioni netti di ingaggio rispetto al mostruoso stipendio dell’ex centrocampista-bandiera del Liverpool che ha deciso di lasciare Al-Effitaq. E che ha soprattutto deciso di sposare la Juve. Tre giorni fa c’era stato un primo passaggio di un sito dedicato alle vicende bianconere sulla proposta fatta al club bianconero, su una perplessità (a quei tempi) che è stata assolutamente superata, possiamo aggiungere che oggi è il nome caldissimo per la sessione di gennaio. Aggiungiamo: esiste il totale gradimento tecnico di Massimiliano Allegri. Stiamo parlando di un classe 1990, compirà 34 anni il prossimo giugno, per 12 anni bandiera e anche capitano del Liverpool (fu acquistato dai Reds nel luglio 2011 dal Sunderland per 18 milioni). La scorsa estate la scelta di andare all’Al Ettifaq allenato dal suo amico Stefano Gerrard per circa 14 milioni di cartellino , ma subito il pentimento per un calcio che evidentemente non è il suo. Ripetiamo: c’è l’avallo tecnico di Allegri e siamo in uno stato avanzato. Se guardassimo al suo ingaggio (circa 3,2 milioni al mese!) dovremmo fare marcia indietro, ma invece non è un grande ostacolo. La Juve ci sta seriamente pensando e ha sciolto le riserve, accettando tutte le condizioni. Semplicemente perché il centrocampista ha voglia e intenzione di chiudere con l’Arabia a costo di fare importanti rinunce economiche. Henderson copre più ruoli, centrocampista centrale, esterno destro e trequartista, le doti tecniche e fisiche sono tra le caratteristiche che lo hanno reso famoso. Ora evidentemente ritiene al capolinea la sua esperienza in Arabia. E ha aperto alla Juve, assolutamente ricambiato. Mancano i dettagli, quindi serve sempre un minimo di prudenza, ma siamo in uno stato avanzato.

Foto: twitter Al Effitaq