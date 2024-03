La Georgia è nella storia. Per la prima volta si qualifica a un Europeo. Battuta la Grecia ai calci di rigore

Delirio a Tbilisi. La Georgia per la prima volta si qualifica a una fase finale di una grande manifestazione. Sarà Euro 2024 a tenere a battesimo la Georgia di Kvaratskhelia , stella del Napoli.

Nella finale playoff contro la Grecia, vince il tatticismo e la paura di perdere una grande occasione per scrivere la storia. Gara bloccata, tesa, che ha avuto come epilogo uno giusto 0-0, fino ai calci di rigore. Rigori che però Kvaratskhelia deve vedere da spettatore, visto che al 109′, è stato costretto a uscire per un problema da valutare.

Dagli 11 metri, due gli errori della Grecia. Il rigore decisivo per la Georgia è quello di Kvekveskiri che manda i georgiani in Germania.

Festa a Tbilisi, invasione di campo finale, la Georgia scrive la storia. Come da sorteggi dello scorso dicembre, la Georgia va nel gruppo F con Turchia, Portogallo e Repubblica Ceca.

Foto: Instagram personale