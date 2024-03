Problemi per Kvaratskhelia durante Georgia-Grecia. Il giocatore del Napoli costretto a uscire

Si sta giocando la finale del playoff che decreterà uno dei posti per la fase finale di Euro 2024. In campo Georgia-Gregua. Con la gara ancora sullo 0-0, Kvicka Kvaratskhelia, esterno del Napoli si è accasciato a terra da solo, accusando un problema all’inguine della coscia sinistra. Subito soccorso dai medici della Georgia, Kvara è stato costretto al cambio obbligato immediato.

Da valutare le sue condizioni in vista della ripresa del campionato.

Foto: twitter personale