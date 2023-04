La Fiorentina supera il Manchester City, i viola sono la squadra con più vittorie di fila in questa stagione

Dopo un inizio di campionato abbastanza traballante la Fiorentina di Vincenzo Italiano con l’arrivo del nuovo anno ha totalmente cambiato pelle. Forte di un 4-3-3 ben definito senza più le tante rotazioni che l’allenatore ex Spezia ha provato nei primi mesi di questa stagione sembra essere arrivata la svolta. La viola infatti con la vittoria di San Siro di sabato pomeriggio è riuscita a far segnare un particolare record, quello per il maggior numero di vittorie di fila nei top cinque campionati europei in questo 2023

La striscia è iniziata il 23 febbraio nel ritorno di Conference League contro il Braga per 3-2, da quel momento gli uomini di Italiano hanno confezionato un filotto di vittorie che ora è arrivato a quota otto. Dunque scavalcato il Manchester City fermo a quota sette in questa speciale classifica, mentre al terzo posto c’è il Bayern Leverkusen di Xabi Alonso che si è fermato a sei successi di fila. Per ritrovare un’altra italiana bisogna scendere al quarto posto con la Juventus di Allegri che insieme al Barcellona è riuscita ad arrivare a quota cinque.

