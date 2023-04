Italiano: “Futuro all’Inter? No, penso al presente. Voglio ottenere soddisfazioni da qui a fine stagione”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista ai microfoni alla trasmissione radiofonica Radio Anch’io Sport di Rai Radio 1. Il tecnico dei viola ha commentato il successo ottenuto a San Siro contro l’Inter e non solo. Alcune parole: “In questo momento siamo in un periodo positivo. Siamo in fiducia, è cresciuta l’autostima grazie alle vittorie. Cambiano gli scenari. Nella partita contro il Verona, i ragazzi hanno capito l’importanza di avere i tre impegni sempre vivi e dopo quella vittoria ne abbiamo fatte 8 di fila cercando di non mollare. Aprile è un mese intenso, pieno di impegni e di emozioni che possiamo regalare ai nostri tifosi. Non dobbiamo mollare”.

Futuro all’Inter? “Non posso in questo momento non essere concentrato su ciò che abbiamo da fare. La mia testa è solo ed esclusivamente proiettata a quello che dovremo affrontare. Preferisco non affrontare altri discorsi, penso solo alla possibilità di ottenere grandi soddisfazioni da qui a fine stagione”.

Foto: Instagram Fiorentina