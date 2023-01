La Fiorentina annuncia Brekalo: la svolta di giovedì, ora è ufficiale

Josip Brekalo alla Fiorentina, ora c’è anche l’annuncio del club che ha prelevato l’esterno offensivo croato in scadenza con il Wolfsburg. La svolta è di giovedì scorso quando vi avevamo svelato la forte irruzione viola, aggiungendo nel pomeriggio che la Fiorentina aveva intenzione di chiudere. E ieri, quando veniva accostato ancora a Inter e Udinese, abbiamo anticipato l’affare completato dal club di Commisso. Adesso è ufficiale.

Questo l’annuncio della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Josip Brekalo dal VfL Wolfsburg.

Brekalo, nato a Zagabria (Croazia) il 23 giugno 1998, è cresciuto calcisticamente nella Dinamo Zagabria ed ha vestito, inoltre, le maglie dello Stoccarda e del Torino. Nell’ultima stagione in maglia granata ha collezionato 33 presenze mettendo a segno 7 reti e fornendo 2 assist. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, indossato in 33 occasioni la maglia della Nazionale maggiore croata segnando 4 gol”.

Foto: twitter Fiorentina