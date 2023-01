Il retroscena: Brekalo-Napoli era un depistaggio. La Fiorentina vuole chiudere

È un giorno importante per Josip Brekalo, l’esterno offensivo croato classe 1998 in scadenza di contratto a giugno con il Wolfsburg. I contatti, che sanno di svolta, risalgono a stamattina. Possiamo aggiungere un retroscena: l’ipotetica offerta del Napoli era un semplice depistaggio. Non discutiamo che al Napoli il profilo piaccia, ma oggi non c’è intenzione di modificare un organico che sta volando. Quindi, nulla di concreto, nessun pressing di Brekalo, niente di niente. L’Udinese ci ha realisticamente pensato, ma la Fiorentina è uscita allo scoperto e ora lavora per chiudere. A beneficio di chi tre ore fa la riteneva una pista fredda e impossibile…

Foto: Twitter ufficiale Torino