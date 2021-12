La figlia di Ferrero: “Io non c’entro nulla, mio padre è fuori di testa”

Il caso Ferrero continua. Dopo le dichiarazione del commercialista dell’ex presidente della Sampdoria, adesso tocca alla figlia del Viperetta. Vanessa, anche lei indagata, si ritiene però estranea ai fatti, come ribadito ai microfoni dell’Ansa. Ecco le sue parole: “Io non ho fatto una cosa delle 16 denunce penali che ho! Non ci sta con la testa, sta fuori di testa. Io mi voglio levare da questo ginepraio.” Foto: sito ufficiale Sampdoria