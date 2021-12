Caos Sampdoria, il commercialista di Ferrero: “Gli acquirenti devono rivolgersi a me”

La Sampdoria è nel caos più totale. Dopo l’arresto del presidente Ferrero, tanti rumors si stanno susseguendo, da una possibile cessione del Viperetta ad una potenziale acquisizione del club blucerchiato da parte di Gianluca Vialli. A fare un po’ di chiarezza ci ha pensato il commercialista di Ferrero, Gianluca Vidal, che ha rilasciato delle dichiarazioni a Il Secolo XIX: ” I soggetti interessati devono rivolgersi esclusivamente a me. La nostra è una procedura volontaria. La cessione cioè passa esclusivamente attraverso un contratto con il Trustee e la vendita tramite Trustee, che poi a sua volta secondo lo scopo del Trust dividerà le somme in base a quanto indicato dal Piano. Una parte a un concordato, una parte a un altro e una parte, peraltro, era già previsto che servisse per transigere le situazioni di Paola. Ora cerchiamo di capire quanto viene contestato a Ferrero». Foto: sito ufficiale Sampdoria