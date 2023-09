La Federazione argentina risponde a Van Gaal: “Noi sappiamo perdere”

Nel corso della conferenza stampa di ieri, il CT dell’Olanda, Lous Van Gaal aveva attaccato l’Argentina per la vittoria dell’ultimo Mondiale, definendolo pilotato e già deciso in partenza per regalarlo a Messi.

E’ arrivata la replica della Federazione Argentina con un breve comunicato apparso sui propri canali ufficiali: “La Seleccion ha perso molte volte, però sempre ha saputo perdere. In Qatar è andata oltre i propri limiti. Oltre il coraggio, il calcio, il talento, la voglia, la passione, perché in questo sport così si gioca”.