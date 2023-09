Van Gaal attacca: “Argentina campione del Mondo? Tutto premeditato”

Intervenuto ai microfoni di NOS, Louis Van Gaal, ex ct dell’Olanda, ha accusato apertamente la FIFA di aver “truccato” l’ultimo Mondiale in Qatar per permettere la vittoria all’Argentina di Messi: “Guardate come ha segnato l’Argentina, come abbiamo segnato noi e come agli argentini è stato concesso di tutto senza subire sanzioni. Penso che tutto fosse premeditato. Penso tutto quello che dico. Messi doveva diventare campione del mondo? Penso proprio di sì”.

Foto: Twitter Olanda